COVID L’AQUILA: ASINTOMATICO E IN BUONA SALUTE DIPENDENTE COMUNALE

L’AQUILA – E’ asintomatico ed è in ottime condizioni di salute, il dipendente comunale del settore Lavori Pubblici Berardino Tarquini, risultato positivo al covid nei giorni scorsi.

La notizia del contagio al Comune dell’Aquila era stata comunicata dallo stesso sindaco, Pierluigi Biondi, che nei giorni scorsi ha richiamato al senso di responsabilità i cittadini alla luce della impennata di contagi.

Da fonti vicine al funzionario comunale , oltre alle buone condizioni di salute, viene sottolineato che lo stesso è contagiato “pur avendo rispettato molto puntualmente tutte le prescrizioni anti-covid”.

Il geometra è in isolamento nella sua abitazione da dove sta lavorando in smart working.

Alcuni suoi colleghi sono stati sottoposti a tampone con esito negativo e sono in isolamento.

L’ufficio è in funzione.

Gli assessori comunali Carla Mannetti e Vittorio Fabrizi, entrati in contatto anche se in condizioni di sicurezza, hanno deciso in via precauzionale di mettersi in quarantena.

