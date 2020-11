COVID L’AQUILA: CERCASI VOLONTARI, AVVISO COMUNE SCADE DOMANI ALLE 18

L’AQUILA – Coronavirus, screening della popolazione: il comune dell’Aquila ha emesso un avviso per ricevere la disponibilità da parte di personale sanitario e di volontari.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi. I termini per offrire tale disponibilità scadono domani, lunedì 30 novembre, alle 18.

In particolare, il personale sanitario dovrà avere una formazione tale da essere in grado di effettuare tamponi nasofaringei a risposta rapida sui cittadini, mentre i volontari che offriranno la loro disponibilità saranno chiamati a supportare le attività programmate ed effettuate dal personale dell’ente, delle società partecipate dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila e delle associazioni già coinvolte nella rete municipale del Centro operativo comunale (Coc).

L’avviso, contenente tutte le informazioni per presentare la domanda e i riferimenti della posta elettronica e del numero verde attivato per l’emergenza, nonché la modulistica, sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella pagina avvisi della sezione concorsi, gare e avvisi dell’area amministrazione, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1962&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1

