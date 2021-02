COVID: L’AQUILA, CONTINUA SCREENING PER STUDENTI DOCENTI E PERSONALE, IERI NESSUN CASO POSITIVO

L’AQUILA – E’ ripreso alle 9:30 lo screening sulla popolazione scolastica, esteso agli studenti dai 6 anni in su, e al personale docente e non docente di ogni ordine e grado della città dell’Aquila, questa volta dal nido in poi. Il test antigenico è gratuito.

La somministrazione proseguirà sino alle 17:30 nelle seguenti sedi: palestra Liceo scientifico “A. Bafile” (via Acquasanta); palestra IPSIASAR (ingresso da Viale Aldo Moro); Musp liceo linguistico Cotugno (ex Micarelli, Via Ficara); drive through Monticchio (ex multisala Garden, via Rodolfo Volpe).

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1078 tamponi, tutti con esito negativo.

