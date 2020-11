COVID L’AQUILA: COOP AUXILIUM, “PERSONA DECEDUTA NON PROVENIVA DA RSA FONTECCHIO

L’AQUILA – La Cooperativa Auxilium, che gestisce la RSA Opera Santa Maria della Pace a Fontecchio in provincia dell’Aquila, tiene a precisare che “la persona anziana deceduta per Covid il 16 novembre all’Ospedale de L’Aquila non proveniva dalla RSA di Fontecchio”.

La nota fa riferimento alla notizia di un anziano morto in serata nel pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila dopo essere arrivato in ambulanza in condizioni molto gravi. L’anziano, secondo quanto si è appreso, positivo al covid, è entrato nella camera calda del pronto soccorso e poi è stato assistito all’interno della struttura di emergenza anche con l’ausilio dei rianimatori, ma a nulla sono valsi gli sforzi per salvargli la vita.

