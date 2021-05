COVID L’AQUILA: DA DOMANI VACCINI NEL NUOVO CENTRO DI SAN VITTORINO

L’AQUILA – Gli utenti che si sono prenotati per fare il vaccino Covid nella sede di via Ficara, a partire da domani pomeriggio, dovranno recarsi al nuovo centro di San Vittorino, che ospita l’Ente della scuola edile, la cui inaugurazione è prevista domani, lunedì 3 maggio.

Infatti, con l’apertura della nuova sede a San Vittorino, frazione dell’Aquila, la struttura di via Ficara non è più attiva e verrà usata in futuro con altre modalità.

Lo rende noto la Asl dell’Aquila: la struttura di San Vittorino dispone di circa 2000 mq e permetterà agli utenti un afflusso molto più agevole nel rispetto delle regole previste dalla pandemia. La grande disponibilità di spazi, inoltre consentirà di lavorare meglio anche agli operatori sanitari.

Va inoltre ricordato, a beneficio degli utenti, che i locali di San Vittorino dispongono di 300 posti auto, un fatto importante per poter fruire in modo più comodo della struttura che domani apre i battenti.