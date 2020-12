COVID L’AQUILA, DELLA PELLE: “VACCINO ATTO DI CIVILTA'”

L’AQUILA – “In questi giorni in cui il vaccino anti covid19 inizia il suo percorso di somministrazione tra gli operatori nel mondo della sanità e gli anziani ospiti nelle Rsa, ritengo doveroso unirmi alla campagna di sensibilizzazione della vaccinazione sia come cittadino che come amministratore della Città dell’Aquila”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle, di Fratelli d’Italia, che spiega: “Per questo motivo ho voluto incontrare un carissimo amico e valido infermiere che opera nella sanità aquilana, Paolo Di Blasio al quale, come altri medici e infermieri, è stato somministrato il vaccino anticovid il 27 dicembre scorso. Nel riferirmi di non riscontrare nessun sintomo, nemmeno lieve, di controindicazioni condivide con me la necessità e la sicurezza della somministrazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori nella sanità locale aquilana, regionale, nazionale e, perché no, mondiale, per il loro prezioso lavoro e incentivare tutti noi a sottoporci al vaccino appena sarà disponibile per tutta la popolazione. Ritengo sia un atto e un segno di civiltà doverosa nei confronti di tutti e di ciascuno”.

Download in PDF©