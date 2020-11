COVID L’AQUILA: DIRETTORE SANITARIO CICOGNA, “ABBIAMO TROVATO ASL CON POCO PERSONALE, NOI STIAMO ASSUMENDO”

L’AQUILA – “Carenza di personale alla Asl provinciale dell’Aquila? Necessità di procedere ad assunzioni in emergenza per far fronte all’epidemia del covid 19? Chiedete a chi ha gestito la l’azienda in questi ultimi anni”.

Amargine della conferenza stampa del direttore generale, Roberto Testa, che ha illustrato numeri e azioni in questo drammatico anno segnato dalla pandemia, a puntare il dito sulla gestione dell’ex dg, Rinaldo Tordera, è stata in un’intervista di Infomedianews, il direttore sanitario Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale “San Salvatore”,dell’Aquila e capo del Dipartimento di Medicina della stessa azienda sanitaria.

Queste le sue parole: “Nonostante le assunzioni che stiamo facendo, abbiamo trovato una Asl talmente povera di personale che non sono bastate neanche le nuove assunzioni per fronteggiare le malattie che ci sono state”.

Un atto di accusa, insomma, nei confronti di Tordera, ex amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti dell’Aquila, l’Asm, nominato dall’allora sindaco del Pd Massimo Cialente, ex direttore generale della Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila, attuale Bper, e poi diventato direttore generale della Asl Sulmona-Avezzano-L’Aquila, nominato dal centrosinistra, e che nell’ultima veste ha subìto le bordate del centrodestra, a seguito della vittoria alle regionali di febbraio 2019, per le sue nomine dell’ultimo minuto, prima delle dimissioni.

Nella conferenza stampa, Testa non ha replicato alle bordate ricevute in queste settimane da parte dell’opposizione di centrosinistra e M5s in Regione, dei sindacati, dei sindaci in particolare della Marsica, che sono arrivati a chiedere le sue dimissioni e il commissariamento della Asl, istanza contenuta anche in un documento approvato mercoledì dal Consiglio comunale di Avezzano.

“Sono un tecnico, non sono solito fare polemiche, rispondo con i numeri. Ricordo solo che questa guerra si vince con la collaborazione di tutti, con il senso istituzionale”, ha detto Testa, che ha poi illustrato i numeri del potenziamento dei posti letto, del personale infermieristico e nei presidi territoriali.

Nell’intervista a Infomedianews, Cicogna ha ricordato a tal proposito che è quasi pronta la graduatoria del nuovo avviso pubblico, “al quale hanno risposto 2.300 persone”, e che “a breve inizieremo a lo scorrimento”.

