COVID L’AQUILA: DOLORE PER LA MORTE DI PADRE CORRADO, DUE FRATI RICOVERATI E 4 IN QUARANTENA

L’AQUILA – Al dolore per la scomparsa di padre Corrado Lancione, si aggiunge la preoccupazione per la situazione all’interno del convento di Santa Chiara all’Aquila.

Sono due i frati ricoverati in ospedale e altri quattro in quarantena in attesa del tampone: il Covid-19 ha varcato il portone del convento che ospita al momento circa dieci religiosi.

E vittima del Covid è morto ieri all’ospedale San Salvatore, dove aveva trascorso 40 anni confortando i malati, padre Corrado, 86 anni, ricoverato a Malattie infettive dal 29 marzo. Poche settimane fa, ricorda Il Messaggero, la famiglia di Santa Chiara aveva dato l’estremo saluto a padre Andrea, contagiato in provincia di Milano dove si era dovuto trasferire e tornato nella sua città natale per il commiato finale.

A fine marzo, poi, il Covid, è rientrato nel convento della Rivera dei cappuccini. Tra i primi ad esser contagiato padre Corrado e poi pian pano tutta la comunità: sei o sette religiosi sono con i sintomi, altri in isolamento. Oltre all’ex cappellano dell’ospedale anche altri due confratelli il lunedì di Pasqua sono finiti al San Salvatore. Nonostante la polmonite bilaterale, che richiede somministrazione talvolta d’ossigeno, le loro condizioni non sono gravi.

Padre Corrado, scampato alla furia del sisma nel 2009 non aveva mai abbandonato i malati anche nelle tendopoli allestite dopo il 6 aprile 2009 per poi tornare a svolgere il suo prezioso ministero presso l’Ospedale di Coppito. Il Cardinale Arcivescovo insieme a tutta l’Arcidiocesi, “mentre prega per l’anima fedele di padre Corrado, eleva la sua lode di ringraziamento a Dio per questo frate che con il suo generoso e instancabile servizio ha donato il conforto umano e spirituale a tantissimi malati del San Salvatore”.

I funerali di padre Corrado, che aveva contratto il Covid, si terranno oggi 9 aprile, alle 15, nella Chiesa di Roio Colle.