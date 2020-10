COVID L’AQUILA: DOMANI MANIFESTAZIONE RISTORATORI, “NESSUNA STRUMENTALIZZAZIONE POLITICA”

L’AQUILA – “La nostra nasce come movimento apartitico e aconfessionale all’interno del quale la nostra azione è tesa esclusivamente al benessere di noi iscritti e alla salvaguardia dei nostri diritti.

Per questo motivo ci dissociamo fortemente da chi voglia strumentalizzare politicamente la manifestazione in programma domani e prendiamo nettamente le distanze da chi voglia prendere questa occasione per creare disordini e attuare violenza”.

Lo precisa, in una nota, il direttivo dell’Associazione Ravv, Ristoratori Aq Vs Virus, in vista della manifestazione “ferma nei contenuti e pacifica nei modi”, che si terrà domani, 28 ottobre, alle 10, in Piazza Duomo a L’Aquila, contro le misure anticovid disposte dal nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte.

Inoltre, viene aggiunto, “informiamo che l’Associazione Ravv comunica esclusivamente sui propri canali social ufficiali e a mezzo mail ufficiale o certificata per informare gli organi di informazione e le autorità delle proprie iniziative e azioni; le grafiche che stanno girando in queste ore sui social, a firma Ravv, NON sono opera di Ravv. Ribadiamo il nostro invito alla cittadinanza tutta per domani. E’ nell’interesse di tutti!”.

