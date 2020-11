COVID L’AQUILA: EX ONPI, 11 POSITIVI TRA OSPITI E OPERATORI SANITARI

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’attività di screening portata avanti con cadenza costante dall’inizio dell’emergenza covid-19, nella struttura ex Onpi dell’Aquila sono stati riscontrati 11 positività al coronavirus. I casi si riferiscono a 6 ospiti della struttura e 5 operatori sanitari.

A darne notizia sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il presidente del Csa, Daniela Bafile.

“I tamponi sono stati somministrati ai 39 ospiti della residenza per anziani e ai 19 del personale sanitario in servizio. Abbiamo richiesto alla società interinale che fornisce gli operatori la loro sostituzione per garantire la continuità del servizio. Ovviamente anche per i subentranti a lavoro è stato predisposta la somministrazione del tampone e, in caso di negatività, saranno operativi già dalla giornata di domani. – spiegano il sindaco Biondi e la presidente Bafile – Sono state attivate tutte le disposizioni previste nel documento di valutazione del rischio del Centro Servizi anziani, che è stato aggiornato nei mesi scorsi proprio alla luce della diffusione della pandemia”.

“Siamo dispiaciuti per quanto accaduto. La tutela di quanti risiedono e lavorano nella struttura è una priorità e l’essere riusciti tempestivamente a individuare i casi di positività al Covid-19 speriamo ci abbiano consentito di bloccare l’insorgenza di eventuali focolai. I famigliari dei residenti risultati positivi sono stati informati “.

