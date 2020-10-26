COVID L’AQUILA: FOCOLAIO IN RESIDENZA ANZIANI, 24 POSITIVI TRA OSPITI E PERSONALE

L’AQUILA – Un focolaio si è sviluppato in una residenza privata per anziani nel territorio aquilano: sono 24 i positivi tra ospiti e personale medico.
Nella struttura è intervenuto personale del Dipartimento di Prevenzione.
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Nella residenza dovrebbero esserci complessivamente circa 20 anziani.
Oggi nell’Aquilano sono 63 i contagiati, nella Marsica 87 e nella Valle Peligna 22.