COVID L’AQUILA: FOCOLAIO IN RESIDENZA ANZIANI, 24 POSITIVI TRA OSPITI E PERSONALE

26 Ottobre 2020 20:56

L’AQUILA – Un focolaio si è sviluppato in una residenza privata per anziani nel territorio aquilano: sono 24 i positivi tra ospiti e personale medico.

Nella struttura è intervenuto personale del Dipartimento di Prevenzione.




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Nella residenza dovrebbero esserci complessivamente circa 20 anziani.

Oggi nell’Aquilano sono 63 i contagiati, nella Marsica 87 e nella Valle Peligna 22.

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