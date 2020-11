COVID L’AQUILA: GRIMALDI, “SITUAZIONE MOLTO CRITICA IN TUTTA LA PROVINCIA, SERVE ULTERIORE STRETTA”

L’AQUILA – “La situazione è molto critica, c’è molta pressione sulle strutture ospedaliere, stiamo cercando di alleggerire in tutti i modi intervenendo sul territorio. In attesa di allestire altre aree per i pazienti covid, dobbiamo cercare di curare più pazienti possibili a casa, domani attiviamo il numero verde per dare consigli ai medici di famiglia e ai pediatri su come gestire i pazienti con forme meno gravi e non congestionare pronto soccorso”.

Così il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila, Alessandro Grimaldi, facendo il punto della situazione sui contagi in provincia dell’Aquila da tante settimane tra le più colpite in Abruzzo: “Limitare la circolazione serve soprattutto per evitare che quelle forme medio – lievi possano diventare più gravi e richiedere una ospedalizzazione forzata che al momento è difficile garantire. In questo senso occorrerebbe potenziare l’approvigionamento di ossigeno a domicilio: molta gente richiede questo ausilio.

“Dobbiamo consigliare alla gente di circolare il meno possibile, farlo solo per cose urgenti, indispensabili. Bisogna ricordare a tutti che il virus non si muove autonomamente, circola e si diffonde attraverso l’uomo. E’ dura da accettare ma è così. Più l’uomo si muove e più si diffonde”.

“Temo, purtroppo, che servirà una ulteriore stretta, altrimenti il carico sulle strutture ospedaliere rischia di diventare insostenibile – continua l’infettivologo -. Ovviamente, è mio grande auspicio che una limitazione più forte di 3 o 4 settimane possa portarci poi a riaprire gradualmente prima delle festività natalizie. Vedo, comunque, che anche se non ci sono state chiusure, nei locali circola molta meno gente, la mia impressione è che anche senza stretta la gente abbia paura di stare al chiuso nei locali”, conclude.

