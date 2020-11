COVID L’AQUILA: IN AMBULATORI SOLO VISITE URGENTI, ALTRI POSTI DELTA 7 SAN SALVATORE

L’AQUILA – Ancora alle prese con la impennata di contagi con la provincia dell’Aquila maglia nera con 301 contagi sui 705 complessivi di oggi, la Asl provinciale adotta altre iniziative per il reperimento di posti letto e personale.

È stata sospesa fino al 3 dicembre prossimo l’attività degli ambulatori negli ospedali della provincia, eccezion fatta che per le prestazioni urgenti e brevi, queste ultime programmate entro dieci giorni. La decisione è stata adottata con un provvedimento del direttore sanitario, Sabrina Cicogna.

All’ospedale dell’Aquila sono in corso di allestimento altri posti letto di medicina covid nella struttura del Delta 7 appena ristrutturata dai danni del terremoto, dove negli ultimi giorni erano stati già attivati dieci posti occupati in brevissimo tempo. Sono in corso approfondimenti per nuovi posti letto all’ospedale di Castel di Sangro.

All’ospedale di Sulmona (L’Aquila) è stata poi sospesa l’attività nel reparto di cardiologia Uitc: i casi gravi saranno stabilizzati nei due letti tecnici con i pazienti che saranno poi smistati nei reparti dell’Aquila e di Avezzano.

