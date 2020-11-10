COVID L’AQUILA: IRA CIALENTE, “REFERTO TAMPONI A UNA SETTIMANA E’ PERICOLO E VERGOGNA, BASTA!”

10 Novembre 2020 18:26

L’AQUILA – “Qualcuno deve dirlo: lo faccio io, assumendomene la responsabilità per le mie competenze ed i ruoli che ho ricoperto. Il referto dei tamponi a sette giorni è un pericolo, un danno, una delle cause della situazione pandemica aquilana, una vergogna. Basta, basta in nome di Dio!”.




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Così, sul suo profilo Facebook, l’ex sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, medico pneumologo.

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