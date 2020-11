COVID L’AQUILA: MORTO ANZIANO RSA FONTECCHIO, ALTRA GIORNATA DIFFICILE AL PRONTO SOCCORSO DEL “SAN SALVATORE”

L’AQUILA – Un anziano ricoverato nella Rsa di Fontecchio è morto in serata nel pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila dopo essere arrivato in ambulanza in condizioni molto gravi. L’anziano, secondo quanto si è appreso, positivo al covid, è entrato nella camera calda del pronto soccorso e poi è stato assistito all’interno della struttura di emergenza anche con l’ausilio dei rianimatori, ma a nulla sono valsi gli sforzi per salvargli la vita.

Oggi al pronto soccorso dell’Aquila è stata un’altra giornata difficile con parecchie ambulanze in attesa di ricoverare pazienti covid: stasera erano 20 i posti letto occupati da malati in attesa di essere smistati nei vari reparti in prima linea per il covid. A riprova che la pressione sulle strutture sanitarie causata dalla impennata di contagi nella provincia dell’Aquila da settimane maglia nera in Abruzzo, non accenna ad attenuarsi.

