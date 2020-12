COVID L’AQUILA: OLTRE 23MILA TAMPONI E 54 POSITIVI, I DATI DEFINITIVI DELLO SCREENING

L’AQUILA – Dall’inizio del programma di screening, il 3 dicembre scorso, sulla popolazione aquilana sono stati 23.244 i tamponi effettuati, con l’esito di 54 positivi e 15 dubbi; 39 le postazioni fisse attivate in maniera alterna e a scaglioni, a seconda della disponibilità del personale e 2 le cliniche mobili noleggiate che hanno consentito di raggiungere anche le frazioni più impervie dell’ampio territorio comunale (circa 473 chilometri quadrati di superficie).

A tracciare il bilancio dello screening covid nel capoluogo il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Il personale comunale è stato in prima linea nella logistica, nell’organizzazione, passando per la comunicazione, il sistema informatico e il supporto amministrativo. 364 le risorse umane impiegate di cui 234 sanitari e 130 tra dipendenti comunali, delle societs partecipate, Abruzzo Engineering e Usra.

“È stato un dispiegamento di forze, uomini e mezzi incredibile. Una sfida che la città ha affrontato con compostezza e diligenza: così come accaduto per l’imponente opera di ricostruzione post sisma anche in questa pandemia L’Aquila è stata capace di assurgere a laboratorio per l’intero Paese, luogo di sperimentazione di prassi e protocolli che sono certo saranno presi ad esempio anche per le altre realtà italiane che saranno chiamate ad operare screening massivi sulla popolazione per circoscrivere il contagio da coronavirus”, spiega il primo cittadino.

Download in PDF©