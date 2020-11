COVID L’AQUILA: PD, “CAOS ASL, AFFIANCARE SUBITO TESTA, REGIONE ACCOGLIE PROPOSTA?”

L’AQUILA – “Dalla Regione finalmente un primo segnale di attenzione alle nostre proposte. Era il 31 ottobre, la curva cresceva inesorabile ed il Pd dell’Aquila ,in conferenza stampa davanti alla sede Asl di Via Saragat, proponeva di affiancare al direttore generale Roberto Testa, una figura esperta e capace come commissario per Covid, capace di gestire l’emergenza. Dopo 18 giorni riscontriamo uno sprazzo di ragionevolezza. Mario Quaglieri e Guido Liris accolgono, seppur con grave ritardo, quanto da noi proposto il 31 ottobre.

È quanto si legge in una nota del Pd, a firma della deputata Stefania Pezzopane, del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, del capogruppo Stefano Palumbo e del consigliere comunale Stefano Albano, dopo aver appreso a mezzo stampa della decisione della Regione di affiancare al direttore Testa una figura esperta per l’emergenza Covid. Il Pd già il 31 ottobre aveva proposto in conferenza stampa tale ipotesi.

“La via maestra era commissariare Testa, per manifesta incapacità, ma vista la drammatica situazione, riteniamo urgente almeno l’eventuale affiancamento via da noi proposto e che deve essere di livello alto e di indiscussa capacità. Per tanto invitiamo a far presto ed a rileggere anche le altre nostre numerose proposte, se le aveste prese in considerazione subito, invece di arroccarvi inutilmente, oggi non avremmo questo disastro sanitario. “

Download in PDF©