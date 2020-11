COVID L’AQUILA: POSTI LETTO, INTERVENTI E DRIVE-IN, IL PUNTO DI MARSILIO

L’AQUILA – “Per fronteggiare l’acuirsi della pandemia, già nei mesi scorsi sono stati individuati posti letto dedicati alla cura del Covid-19. All’ospedale dell’Aquila – centro hub – è stata riattivata la struttura G8, costruita dopo il terremoto del 2009 proprio in occasione del vertice internazionale, e aperto il cosiddetto Delta 7, struttura che sta rivestendo un ruolo strategico”.

A fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus all’Aquila è il presidente della Regione Marco Marsilio.

Nel presidio ospedaliero dell’Aquila, al momento, sono attivi i seguenti posti letto:

struttura G8:

12 posti letto di Terapia Intensiva

27 posti letto Pneumologia COVID

struttura San Salvatore:

23 posti letto Malattie Infettive;

46 posti letto Medicina COVID (Delta 7);

10 posti letto zona grigia (Delta 7),

per complessivi 138 posti letto.

Nell’ospedale, attraverso il reclutamento di ulteriore personale, potranno essere attivati ulteriori 40 posti letto di Medicina COVID ospitati nel Delta 7.

INTERVENTI RETE COVID

Inoltre per L’Aquila sono previsti, nell’ambito degli investimenti della cosiddetta “Rete Covid”, i seguenti interventi:

Terapia intensiva:

– opere murarie e impiantistiche nell’intera superficie per distribuzione spazi e percorso differenziato nell’area dell’attuale terapia intensiva polivalente del presidio ospedaliero del San Salvatore dell’Aquila (primo e secondo lotto). Stato: in corso il completamento della progettazione.

Terapia sub-intensiva:

– riconversione n. 15 posti letto UOC Malattie infettive nell’area pre-esistente del presidio ospedaliero (primo e secondo Lotto). Stato: in corso il completamento della progettazione.

Pronto soccorso

-riorganizzazione layout e percorsi dedicati del Pronto soccorso

Stato: lavori in esecuzione per il primo lotto.

Stato: in corso il completamento della progettazione per il secondo lotto.

DRIVE IN

Le postazioni di drive-in attivate:

– L’Aquila Collemaggio: attiva dal lunedì al sabato;

– L’Aquila Malattie Infettive P.O. Sal Salvatore: attiva dal lunedì al sabato;

– Paganica: attiva 3 giorni a settimana;

– tamponi domiciliari con USCA e all’Aquila anche con 118, con una potenzialità media di

800 tamponi al giorno.

A tale attività, si aggiungono gli ulteriori 2 drive through attivati con l’Arma dei Carabinieri, a Bazzano e Preturo.

