COVID L’AQUILA, SCREENING PER LE SCUOLE: DOMANI TEST A SASSA

L’AQUILA – Una giornata di screening riservata in particolare agli alunni e al personale docente e non docente della scuola di Sassa, all’Aquila.

I test covid-19 si svolgeranno domani, martedì 18 maggio, nella palestra del musp dell’istituto della frazione, dove, dalle 9 alle 17, saranno effettuati i tamponi su due linee.

Per l’occasione domani, dalle 9 alle 17, sarà attivo il numero verde 800666622 e rimarrà aperto il centro operativo comunale (coc), attivato in questi giorni per la tappa del Giro d’Italia partita oggi dall’Aquila.

Quello di domani è il dodicesimo screening per le scuole organizzato dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con l’Asl 1 e gli istituti. Oltre 11mila finora i test effettuati per la popolazione scolastica.

“Abbiamo raccolto la richiesta del dirigente scolastico della Rodari – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – che ha segnalato come cinque classi siano state messe in quarantena a causa del contagio. L’Asl sta procedendo, come da protocollo, ai tamponi per i contagiati e alle operazioni previste per coloro che hanno avuto dei contatti diretti, mentre il Comune organizza per domani un screening diffuso sulla popolazione scolastica interessata, in modo tale da poter fornire ai sanitari un quadro significativo della situazione, che potrebbe rivelarsi utile per le azioni necessarie a circoscrivere il contagio”.

Per sottoporsi al test, occorre compilare il modulo on line reperibile a questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo ; in caso di impossibilità a procedere in questo senso, si potrà riempire il modulo cartaceo, che può essere scaricato da questa pagina. https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-gli-studenti.html

Alle postazioni per i tamponi occorre presentarsi, oltre che con il modulo stampato e firmato, anche con un documento di identità valido e la tessera sanitaria.

Il test è completamente gratuito e non può essere somministrato a chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da covid-19; chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta; chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento; chiunque abbia già programmato una data per un tampone; i bambini sotto i 6 anni.