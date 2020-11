COVID L’AQUILA: SCREENING POPOLAZIONE, INCONTRO CON ASSOCIAZIONI DISABILI

L’AQUILA – Si riunirà domani alle 12, in videoconferenza, il Tavolo permanente della disabilità per una discussione sul progetto dello screening della popolazione aquilana previsto per i prossimi giorni. Lo rende noto il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi.

L’incontro è stato programmato già da inizio settimana, a seguito delle prime videoconferenze per predisporre l’operazione dello screening con test rapidi.

“Abbiamo già avvisato le associazioni impegnate nel campo della disabilità – ha spiegato il sindaco Biondi – e confido che ci sia una partecipazione molto ampia a questo incontro del Tavolo permanente, istituito dalla giunta due anni fa proprio con lo scopo di affrontare le problematiche delle persone affette da disabilità con la massima partecipazione. È chiaro che i diversamente abili dovranno avere un canale riservato e preferenziale per questi test, nella cui organizzazione l’amministrazione comunale è impegnata in prima fila”.

