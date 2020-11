COVID L’AQUILA: SMALTIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI, NUOVE MISURE ASM

L’AQUILA – Asm spa L’Aquila, aquilana società multiservizi, per far fronte all’epidemia in atto “covid 19”, chiede collaborazione a tutti nel rispettare le nuove misure sulla raccolta differenziata.

Chi è NEGATIVO al Covid 19 deve fare la raccolta differenziata con alcune piccole modifiche:

i fazzoletti di carta per uso igienico, le mascherine e i guanti in lattice;

devono essere messi in doppio o triplice sacco, in modo da evitare eventuali fuoriuscite dei rifiuti. Successivamente occorrerà chiudere i sacchetti possibilmente con nastri o lacci e provvedere al loro inserimento nel contenitore di colore verde del secco residuo indifferenziato.

Chi, invece, è POSITIVO al covid 19 non deve fare la raccolta differenziata. Tutti i rifiuti devono essere conferiti in doppio o triplice sacco nero , chiusi con molta attenzione possibilmente con nastro o lacci.

La persona positiva al covid 19 verrà contattata da ASM per il ritiro dei rifiuti presso il proprio domicilio. Successivamente al contatto con l’azienda, bisognerà lasciare i rifiuti fuori dall’uscio di casa.

Ricordiamo che le persone POSITIVE al COVID 19 non devono utilizzare i contenitori condominiali per conferire i rifiuti.

