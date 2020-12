COVID L’AQUILA: TUTTO PRONTO PER LO SCREENING DI MASSA, CROCE ROSSA IN PRIMA LINEA

L’AQUILA – Tutto pronto nel piazzale dell’ex multisala Garden a Monticchio dove è stato allestito l’Hub Croce Rossa L’Aquila per iniziare lo screening di massa a supporto del Comune dell’Aquila. Una struttura di 13.000 mq di superficie che è stata studiata nei minimi dettagli per consentire un servizio veloce nella massima sicurezza.

Nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 8 fino alle 18, nella struttura oltre ai sanitari e personale medico Croce Rossa L’Aquila saranno presenti, grazie all’accordo stipulato tra Croce Rossa L’Aquila e Università degli Studi, anche studenti di Scienze infermieristiche che affiancheranno i sanitari.

Un struttura che si differenzierà da altri punti screening in quanto saranno presenti due percorsi differenti, uno è infatti riservato a disabili, donne in gravidanza e bambini. Alla conclusione dello screening di massa a supporto del Comune dell’Aquila, l’Hub rimarrà operativo a partire da lunedì 7 dicembre per effettuare tamponi molecolari grazie alla collaborazione con Dante Labs.

“Croce Rossa L’Aquila in questo periodo emergenziale ha attivato ulteriori servizi a sostegno della popolazione come il pronto, farmaco, pronto spesa, l’assistenza a studenti risultati positivi grazie a protocolli stipulati tra Croce Rossa L’Aquila e le aziende Adsu e Gssi. L’hub è un ulteriore servizio per combattere la pandemia. Chiediamo a tutta la popolazione di partecipare a questo importante screening”, spiega il presidente Croce Rossa L’Aquila Marco Antonucci.

