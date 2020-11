COVID L’AQUILA: ULTIMATI LAVORI PRE-TRIAGE PRONTO SOCCORSO “SAN SALVATORE”, NUOVE STANZE PAZIENTI

L’AQUILA – “Un’altra bella notizia per la popolazione della provincia dell’Aquila. Nel rispetto dei tempi contrattualizzati, 21 giorni naturali e consecutivi, oggi sono stati ultimati i lavori di adeguamento locali pre-triage nel pronto soccorso dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Sono stati attivati il pre-triage all’interno del pronto soccorso e quattro stanze per l’isolamento dei pazienti Covid positivi, dove i pazienti potranno essere assistiti in completa sicurezza: i nuovi locali, realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sono dotati di impianto di estrazione dell’area che garantisce la pressione negativa degli stessi evitando così il rischio di infezioni”.

Lo fa sapere in una nota il direttore generale della Asl Roberto Testa che aggiunge: “Questo, oltre a permettere un miglioramento della capacità ricettiva della struttura per i pazienti, ha comportato anche un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario che può ora operare all’interno di locali più confortevoli e meglio organizzati che vanno a sostituire la provvisorietà delle tende e del container che, comunque, a buon conto, saranno smantellate solo dopo il passaggio del picco di epidemia. Grazie alla razionalizzazione degli spazi, è ora possibile garantire la separazione dei percorsi in completa sicurezza per i pazienti e il personale sanitario”.

“A garanzia di una maggiore umanizzazione delle cure, le stanze sono tutte singole e dotate di bagno. I lavori realizzati sono uno degli 8 interventi previsti per la Asl L’Aquila Avezzano Sulmona dal piano di potenziamento della rete ospedaliera emergenza Covid proposto dalla Regione Abruzzo al competente Ministero e che si sta realizzando sotto il diretto controllo del Commissario Delegato, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Gli altri interventi sono alcuni in fase di esecuzione lavori e la restante parte in fase di scelta del contraente. Non appena si renderanno disponibili gli ulteriori locali (prevedibilmente entro una settimana) si darà avvio ai lavori del II° lotto ultimati i quali, il Pronto Soccorso del nostro ospedale potrà avere garantito lo spazio necessario per permettere al personale sanitario di svolgere in completa sicurezza e maggiore umanizzazione i propri compiti”.

“Tra i tanti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo ulteriore traguardo in un settore critico, come quello dell’emergenza-urgenza, migliorando l’organizzazione in termini di accoglienza del paziente e della qualità del lavoro degli operatori, va un ringraziamento particolare per la grande disponibilità mostrata dal personale del Posto di Polizia, che ha accettato senza indugi il trasferimento dei propri uffici peraltro anch’essi ristrutturati”, conclude Testa.

