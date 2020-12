COVID L’AQUILA, “UN NATALE DI SOLIDARIETA’ E RICORDO” PER GLI INFERMIERI

L’AQUILA – “Sarà un Natale di solidarietà e di impegno per continuare a far fronte all’epidemia da Covid 19 ancora in atto”.

Quello che si apprestano a vivere gli infermieri della provincia dell’Aquila sarà un Natale diverso dagli altri perché ancora una volta saranno in prima linea in questa emergenza sanitaria. Ma sarà anche un Natale di solidarietà perché, tramite il loro ordine, si è deciso di devolvere la somma destinata al consueto momento degli auguri, insieme a quella raccolta con la mostra di beneficenza svoltasi in occasione dell’ inaugurazione della sede dell’ordine all’Aquila, ai colleghi colpiti dal Covid 19 e alle loro famiglie. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia dell’Aquila in questo anno è sempre stato al fianco di tutti, distribuendo i presidi di sicurezza di base come le mascherine, partecipando volontariamente con novanta infermieri allo screening che si è svolto qualche settimana fa, fino all’iniziativa di solidarietà di questo imminente Natale.

“Il Natale che celebreremo fra poco – ha detto la Presidente dell’Opi L’Aquila Maria Luisa Ianni – sarà dedicato alla memoria e al ricordo di chi ha dato il massimo per affrontare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo fino al sacrificio più alto: quello della vita. In questi mesi di un anno difficilissimo L’Opi L’Aquila ha voluto essere al fianco, in tutti i modi possibili, dei colleghi e dei cittadini. Abbiamo distribuito mascherine, abbiamo donato al Fondo di solidarietà di chi ha perso la salute o la vita, abbiamo donato a chi è più fragile utilizzando l’arte, abbiamo partecipato volontariamente alla campagna screening per il Covid, abbiamo rinunciato al gadget e allo scambio di auguri di Natale a cui siamo abituati. Ma non vogliamo rinunciare a fare gli Auguri di un Sereno Natale ai cittadini e a tutti i nostri colleghi”.

