COVID L’AQUILA, VACCINAZIONI OPEN DAY SOLO NELLA SEDE DI VIA FICARA

L’AQUILA – Per l’Open Day di domani, domenica 25 aprile, riservato alle vaccinazioni covid con Astrazeneca di persone over 60, senza patologie gravi, la Asl precisa che, limitatamente al territorio di L’Aquila, le somministrazioni si svolgeranno esclusivamente nella sede di via Ficara.

Per aderire alla giornata vaccinale con Astrazeneca nella giornata di oggi, sabato 24 aprile, gli utenti che risiedono nei comuni dell’Aquilano per prenotarsi dovranno chiamare il numero verde 800169326.

Al di fuori del comprensorio aquilano, invece, bisognerà rivolgersi o contattare il Comune di residenza che provvederà all’inserimento nelle liste di prenotazione.