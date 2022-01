COVID: LEGA MINACCIA DI NON VOTARE DL, CADE OBBLIGO “2G” PER SERVIZI

ROMA – L’obbligo di super green pass per accedere ai servizi alla persona, nelle banche, nei negozi o dal parrucchiere e per gli gli uffici pubblici è stato stralciato dal nuovo decreto Covid sul tavolo del Consiglio dei ministri dopo che il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha minacciato di non votare il testo nel caso la misura fosse rimasta. Nella nuova versione per accedere ai servizi sarà quindi necessario il green pass semplice (ottenuto anche con tampone).