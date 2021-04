COVID, LEGA: “PRESENTATO EMENDAMENTO PER CONSENTIRE VISITE IN RSA”

ROMA – ”Abbiamo presentato un emendamento al decreto Covid per chiedere di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa a chi sarà in possesso del green pass”.

Così i senatori della Lega Luca Briziarelli, Sonia Fregolent, capogruppo in commissione Salute, e Luigi Augussori, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, insieme al sottosegretario al Lavoro Tiziana Nisini.

“Ci sono evidenze che dimostrano come l’assenza di contatti familiari causi effetti collaterali sulla salute di chi è ricoverato, per questo proponiamo di andare nella direzione di graduali riaperture anche per le visite di persona ai propri cari ricoverati. Riteniamo che chi possiederà il green pass risponderà a parametri tali da consentirne l’accesso in sicurezza nelle Rsa, essendo autorizzato a spostarsi anche tra regioni rosse. Proponiamo di intervenire già sul decreto covid attualmente in conversione prossimo per non posticipare ulteriormente la questione e in modo da non privare i ricoverati della vicinanza dei propri cari in questa situazione”.