COVID, LETTERA REGIONI A DRAGHI: “INCONTRO URGENTE SU DECRETO”

ROMA – “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha deciso di inviare una lettera al Presidente del Consiglio per sottoporre alla sua attenzione le proposte prioritarie rispetto alle misure in via di adozione con il prossimo decreto legge, dando la disponibilità per un incontro urgente prima della pubblicazione del provvedimento”.

È quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Conferenza delle Regioni al termine della seduta straordinaria convocata dal presidente, Massimiliano Fedriga. All’ordine del giorno le valutazioni sul Decreto Legge Covid. Tra i governatori presenti, oltre allo stesso Fedriga, i presidenti della Puglia, Michele Emiliano, dell’Umbria, Donatella Tesei, del Veneto, Luca Zaia, della Liguria, Giovanni Toti, dell’Abruzzo, Marco Marsilio, del Molise, Donato Toma, della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, della Calabria, Antonino Spirlì e della Valle d’Aosta, Erik Lavevaz. Presenti anche il vicepresidente della Campania, Fulvio Bonavitacola e altri assessori.