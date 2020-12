COVID: L’INFETTIVOLOGO GALLI “L’ESTATE ALLEGRA CI E’ COSTATA 20MILA MORTI”

ROMA – “Se si riesce a stabilire una tendenza favorevole significa che le misure danno risultati. Ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, per non ripetere gli errori fatti in estate. Con l’estate ‘allegra’ abbiamo avuto 20mila morti che avremmo potuto evitare”.

Così l’infettivologo Massimo Galli ha commentato ad Agorà i recenti dati dei contagi in Italia. Per Galli è necessario “stringere i denti” per evitare una terza ondata.

“Sono cose che stiamo ripetendo da giorni. Se riesci a stabilire una tendenza favorevole, vuol dire che le misure prese stanno dando risultati ma non vuol dire che il virus sia scomparso. Non cantiamo la stessa canzone che è stata cantata più volte, anche spesso stonando, nel periodo estivo, il mancato rispetto delle note di questa canzone ci ha portato alla terribile ripresa autunnale“, ha aggiunto l’esperto.

