COVID: LIRIS, “CONTE E SPERANZA CHIARISCANO SU ILLECITI MASCHERINE E GESTIONE PANDEMIA”

ROMA – “Lo abbiamo detto e continuiamo a ripeterlo: va fatta chiarezza e sgombrato il campo da tutte le opacità e le ombre riguardanti la gestione della pandemia di Covid”.

Lo dichiara il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo Fdi in Commissione Bilancio e componente della Commissione d’inchiesta sul Covid.

“Ieri sera la trasmissione ‘Farwest’ ha rilanciato la notizia di illeciti nell’acquisto di tonnellate di mascherine. Solo alcune settimane fa La Verità aveva dato notizia che il Tribunale di Roma ha condannato il governo Conte di allora per illeciti nell’acquisto delle mascherine per oltre 200 milioni di euro, che adesso dovranno pagare gli italiani”, continua Liris che è dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana.

“È necessario quanto prima che si faccia chiarezza, che Giuseppe Conte e Roberto Speranza spieghino come è stata gestita la pandemia e per quali ragioni vennero fatte determinate scelte che adesso ricadono su tutti gli italiani. Chiederemo che siano presto auditi nella Commissione d’inchiesta. Lo dobbiamo alle migliaia di morti e ai loro cari”, conclude Liris.