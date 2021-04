COVID, LOCATELLI: LOMBARDIA E ALTRE 3 REGIONI VERSO ZONA ARANCIONE

ROMA – Campania, Lombardia, Puglia e Toscana in zona arancione? “Indubitabilmente alcune regioni passeranno dal rosso all’arancione. Le regioni citate hanno certamente indicatori epidemici che di fatto incoraggiano in questa direzione”. Così il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, a Sky TG24. “Ricordiamo come principio – sottolinea – che adesso teniamo conto oltre che del Rt anche dell’incidenza cumulativa a 7 giorni e una regione deve averla inferiore al valore di a 250 per poter passare in una fascia da rosso ad arancione”.