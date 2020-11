COVID: LOCATELLI, “SCUOLA HA RUOLO MARGINALE NELLA CURVA DEI CONTAGI”

ROMA – “La scuola anche nelle ultime analisi fatte si conferma contribuire in maniera assolutamente marginale alla curva di trasmissione di SarsCov2. La potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente”. Lo ha detto Franco Locatelli durante la conferenza stampa al ministero della Salute.

Per quanto riguarda i vaccini, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato che “è falso dire che il Paese non si stia organizzando per la vaccinazione anti Covid, niente di più falso. Al contrario si sta lavorando in maniera intensiva su come sviluppare il piano per la vaccinazione anti covid nel minore tempo possibile. Lo sforzo lo stiamo facendo per creare la strategia per uscire dalla pandemia. Ci sarà poi bisogno di uno stretto rapporto tra Governo e Regioni. Il Paese deve essere consapevole che si sta lavorando”.

