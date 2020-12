COVID: LOCATELLI, “SITUAZIONE MIGLIORA, PROSSIME SETTIMANE CRUCIALI”

ROMA – “Le prossime settimane saranno cruciali per evitare di trovarci dopo le festività natalizie in una situazione critica”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenuto a Sky tg24. “La situazione è in miglioramento – ha detto Locatelli – la riduzione della percentuale tra tamponi positivi su quelli effettuati è un chiaro segnale, così come si sta alleviando la pressione ospedaliera”.

“Credo che il messaggio chiaro che è emerso – ha spiegato – è che almeno fino all’Epifania rimarrà la stratificazione delle regioni in tre profili di rischio, giallo, arancione e rosso, e ci saranno quelle strategie di mitigazione dell’impatto dell’epidemia per ottenere una situazione gestibile”.

Download in PDF©