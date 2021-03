COVID, LOCATELLI: “VECCHIO CTS HA FATTO ERRORI MA ABBIAMO PROVATO A DARE IL MEGLIO”

ROMA – “Ognuno di noi ovviamente fa degli errori, non dico che anche il Cts non li abbia fatti, ma ognuno di noi ha provato a dare il meglio profondendo competenze, esperienze professionali e passione di persone che hanno dedicato ore e ore gratuitamente al servizio del Paese. Essendo parte di quel Cts, ogni valutazione mi ha visto protagonista e pienamente coinvolto, non mi smarco da nessuna responsabilità”.

Lo ha detto a Mezz’ora in più Franco Locatelli, direttore del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Cts, rispondendo in merito alla riorganizzazione del Comitato tecnico scientifico.

“Abbiamo provato sempre a definire quelle che ci sembravano le migliori raccomandazioni possibili – ribadisce – ricordiamoci che c’è stato un lavoro formidabile svolto in particolare da parte dei professori Antonelli e Richeldi per le valutazioni di tutti i respiratori in situazioni di estrema urgenza. Che poi si potessero fare alcune cose in maniera più efficace, per carità”.