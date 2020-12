COVID: “LOCKDOWN, STORIE DI COMUNITA'”, NUOVO PROGRAMMA SU RADIO L’AQUILA1

L’AQUILA – La nuova crisi pandemica COVID-19 ha colpito pesantemente l’Abruzzo e in particolare la provincia dell’Aquila. L’effetto delle restrizioni in corso a livello nazionale sarà anche la chiusura, vigente in particolare durante queste Festività Natalizie 2020, dei “confini comunali” e molte categorie di persone, si ritroveranno di fatto all’interno delle loro comunità per tutte le cautele del caso ma lontane dagli affetti familiari. Una misura di cautela e prevenzione da rispettare.

Radio L’Aquila 1 ha deciso di dare in questo momento voce e spazio ai Comuni del comprensorio Aquilano. Sono tante piccole realtà che affrontano problematiche diverse legate alla ricostruzione post sisma, e Radio L’Aquila 1 intende sostenerle nel re-inventarsi come nuovi centri di destinazione, turismo o residenza per le future generazioni. A queste Comunità “resilienti” è dedicato il nuovo programma radiofonico Lockdown- storie di comunità, appuntamento tri-settimanale in fascia serale (dal 14 dicembre Lun – Mer – Ven h.21,30 e in replica la mattina seguente alle h.7,30) sulle frequenze di Radio L’Aquila 1 as coltabile anche in diretta streaming su www.radiolaquila1.it con edizioni e speciali podcast sulla pagina Facebook dedicata.

Tante testimonianze attraverso le quali sviluppare un racconto della storia presente e futura dell’Abruzzo interno.

Aprono la serie questa settimana i Comuni di Barisciano, Montereale e Fontecchio.

La trasmissione radiofonica, condotta dal giornalista Massimo Alesii, è frutto della collaborazione di Radio L’Aquila 1 con la A.G.T. Communications dell’Aquila ed è sostenuta da qualificate Aziende sponsor del territorio.

Download in PDF©