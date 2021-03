COVID: LOTTA COMITATO LAVORATORI, DA REGIONE RISPOSTE PER ACCESSO CREDITO, “OCCORRE PERO’ RIAPRIRE”

L’AQUILA – Prime risposte, in termini di accesso al credito e ristori, dalla Regione Abruzzo alle istanze del Comitato Spontaneo dei Lavoratori Abruzzo, che riunisce decide di ristoratori, commercianti, piccole partite iva e anche artisti e operatori della cultura delle aree interne della provincia dell’Aquila, piegati dalla crisi covid.

Il sodalizio rappresentato da Annalori Barbati ed Aleandro Mariani sono stati infatti ieri ascoltati in streaming dall’assessore al Turismo e alle attività produttive Daniele D’Amario, dal direttore del dipartimento sviluppo economico e turismo Germano de Sanctis e dal presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, durante la riunione che ha convocato tutte le associazioni di categoria e i rappresentanti territoriali dll’Abi e degli istituti di credito privati presenti sulla Regione, con al centro la tematica di una possibile linea di credito, per le aziende maggiormente colpite dalle chiusure dei dpcm.

Il 25 febbraio il Comitato si era riunito in piazza dell’ Emiciclo di L’Aquila, per una manifestazione pacifica che si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime del covid e di tutte quelle persone che ancora oggi stanno soffrendo. Ad accogliere i manifestanti c’è stato il consigliere di maggioranza Simone Angelosante e il Vicepresidente regionale Emanuele Imprudente.

“Noi siamo favorevoli all’iniezione di liquidità con la Regione Abruzzo capofila – commenta ora Mariani – ma dobbiamo anche pensare a protocolli di riapertura sicuri e chiari, non vogliamo che il turismo estivo faccia la stessa fine di quello invernale, iniziamo a ragionarci ora e se necessario facciamo un sacrificio di una nuova chiusura generale adesso, non aspettiamo gli ultimi mesi. Se lo faremo nell’immediato avremmo sicuro più possibilità, grazie anche alla campagna vaccini, di stare in giugno-luglio e agosto in zona bianca; queste linee sono prestiti per le aziende, non dimentichiamolo, quindi se non si prospetta una sicurezza nella produzione futura potrebbero creare un effetto boomerang”.

“La regione immetterebbe circa dieci milioni di euro che tramite il moltiplicatore di prestito realizzato ad hoc dalle banche – commenta Annalori Barbati – si dovrebbe arrivare ad una iniezione di liquidità per le aziende maggiormente colpite a circa sessanta milioni di euro. Sarebbe un ottima soluzione, soprattutto per pagare il transitorio, le spese di gestione quotidiane; ma non basta, dobbiamo tornare a lavorare in sicurezza dando sicurezza, altrimenti saranno solo debiti accumulati su altri debiti, noi stiamo lavorando su un progetto per il tracciamento dei flussi turistici in sicurezza, produrre economia è fondamentale”.

Download in PDF©