COVID, LUTTO IN MARSICA PER LA MORTE DI MARCELLO DI CESARE: AVEVA 69 ANNI

CIVITELLA ROVETO – Lutto in Marsica per la morte di Marcello Di Cesare, 70 anni il prossimo agosto, che si è spento ieri nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove era stato ricoverato a causa di complicanze legate al covi.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, Di Cesare è stato presidente della comunità montana Valle Roveto e consigliere comunale di Civitella, oltre che maresciallo elicotterista dell’Aeronautica militare in pensione, politico per passione e commerciante

I suoi funerali saranno celebrati a giorni con una cerimonia laica al cimitero di San Vincenzo.