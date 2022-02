COVID, M5S: “BENE SU GREEN PASS E ZONE ROSSE, E’ FONDAMENTALE SEGUIRE LA SCIENZA”

ROMA – “Grande passo avanti sulla validità del green pass che dopo la terza dose di vaccino o la seconda con la guarigione dal Covid-19 diventa illimitato. È fondamentale, come abbiamo sempre detto, seguire la scienza. Inoltre, prevedere che per chi si è vaccinato non ci siano restrizioni è un passo avanti importante, non sfugge infatti che è grazie al vaccino se siamo riusciti a limitare i danni della malattia, laddove contratta”. Così, in una nota, i componenti M5s della Commissione Sanità in Senato.