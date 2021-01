COVID, MAESTRE POSITIVIVE A VASTO: ALUNNI A CASA. A SAN SALVO 22 NUOVI CASI

CHIETI- Le vacanze di Natale hanno provocato una nuova ondata di contagi nel Chietino, con ben 22 nuovi casi positivi nel comune di San Salvo e alcune maestre scuola Ritucci Chinni di Vasto risultate positive a Covid. Resta invece stabile la situazione nella rsa San Francesco, con la direzione ha assicurato il massimo impegno per fermare il focolaio.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, gli alunni degli istituti superiori sono tornati a scuola, mentre due classi elementari sono rimaste a casa.

“Alcune maestre della prima e seconda elementare della Ritucci Chinni – ha spiegato il sindaco Francesco Menna – durante le vacanze di Natale sono state contagiate. Le famiglie degli alunni sono state avvisate dalla direzione didattica con una nota e invitate a scopo prudenziale a fare un tampone o il test sierologico ai bambini”.

Per ora, le classi stanno seguendo le lezioni a distanza nei locali della parrocchia di San Marco e la sede è stata sanificata. Dopo l’esito dei tamponi sui bambini, la direzione deciderà se riprendere o meno le lezioni in aula.

Per quanto riguarda la Rsa di San Francesco, la direzione della Fondazione Padre Alberto Mileno ha assicurato in una nota di non avere alcuna responsabilità su quanto è accaduto, spiegando di aver “adottato rigidi protocolli e supplito le istituzioni facendosi carico a sue spese di avviare in autonomia indagini epidemiologiche che hanno consentito di isolare e limitare il contagio”.

Download in PDF©