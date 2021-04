COVID, “MAGGIO SARA’ IL MESE DELLE RIAPERTURE”: VALUTAZIONI DAL 20 APRILE

ANCONA – Maggio sarà il mese della riaperture delle attività economiche.

Lo ha ribadito più volte il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, in visita istituzionale nelle Marche.

Dal 20 aprile si comincerà a fare un punto sulle riaperture delle attività economiche, tenendo presente l’andamento dei contagi e della campagna vaccinale. Resta comunque prioritario completare la vaccinazione degli over 80 e dei fragili, che agevolerà le riaperture. E poi “non si può procedere in ordine sparso” ha osservato, rispondendo alle domande sui governatori che vogliono rendere le isole, piccole e grandi, covid free, immunizzando prima le categorie economiche.

Va nella stessa direzione, ha ricordato Gelmini, il pass vaccinale al quale sta lavorando il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. A chiedere “aperture immediate e in sicurezza” è Fratelli d’Italia, con il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il commissario regionale delle Marche Emanuele Prisco e i capogruppo in Consiglio regionale Carlo Ciccioli. Il partito ha consegnato un documento a Gelmini con tutte le proposte.