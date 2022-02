COVID, MAGGIORANZA ANCORA SPACCATA: LEGA “SI SMARCA” DI NUOVO MA STOP GREEN PASS BOCCIATO

ROMA – Il “governo è salvo”, dicono a mezza bocca in commissione Affari sociali di Montecitorio, dove è appena stato respinto l’emendamento della Lega sullo stop al green pass alla scadenza dello stato di emergenza il 31 marzo, testo che ha spaccato la maggioranza.

Il sub emendamento è stato bocciato con 22 voti contrari. Ancora una volta la Lega si è smarcata votando con l’opposizione. Il partito di Matteo Salvini, infatti, riferiscono fonti parlamentari, si è espresso a favore insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa, mentre Fi si è astenuta. L’emendamento leghista non è passato per il “blocco” Pd M5S e Iv che hanno votato contro, appunto.