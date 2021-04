COVID: MAMMA DI TRE FIGLI MUORE A 46 ANNI ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA, FUNERALI GIORNO SUO COMPLEANNO

L’AQUILA – Avrebbe compiuto 47 anni martedì e invece, nel giorno del suo compleanno, saranno celebrati i funerali di Anna Maria Romagnoli, mamma di tre figli, morta a causa del Covid.

Romagnoli, di Avezzano (L’Aquila), si è spenta nel reparto di Terapia intensiva Covid dell’ospedale dell’Aquila. Inizialmente era stata ricoverata proprio ad Avezzano, poi, spiega Il Centro, le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è stata trasferita d’urgenza.

“Era una ragazza dal cuore d’oro che negli anni era riuscita a costruirsi una splendida famiglia e i suoi grandi occhi verdi esprimevano tutta la sua dolcezza. Sembrava che stesse migliorando, ho pregato tanto affinché potesse guarire il prima possibile, poi all’improvviso la tragica notizia. Sono ancora incredula, per me è come aver perso una sorella”, racconta un’amica.

Lascia il marito Valerio Di Gianfilippo, dipendente di un’impresa di costruzioni, e tre figli di 17, 15 e 5 anni. L’ultimo saluto alla donna martedì, alle 15, nella chiesa di “San Giovanni” ad Avezzano.