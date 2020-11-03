COVID: MANCA TESTO DPCM, SLITTA ALLE 17 INCONTRO GOVERNO-REGIONI

3 Novembre 2020 15:36

ROMA – È stata rinviata alle 17 su richiesta del ministro Francesco Boccia la riunione con Regioni, Comuni e Province sulle nuove misure anti-Covid prevista per le 15.30, secondo quanto si apprende. Il rinvio, viene spiegato, motivato dalla necessità di avere il testo definitivo del Dpcm, al quale si sta ancora lavorando.




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