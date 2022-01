COVID, MAPPA ECDC: MAI COSI’ TANTI TERRITORI IN ROSSO SCURO

BRUXELLES – Sulle 211 regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell’Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro, il livello più basso mai registrato da quando l’Ecdc ha avviato il monitoraggio della diffusione del Covid.

È quanto emerge dalla fotografia scattata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) e resa nota oggi.

Una situazione epidemiologica causa di “grande o molto grande preoccupazione”, osserva l’Ecdc in una nota, è stata osservata in tutti i Paesi messi sotto osservazione con un’unica eccezione.

I dati su cui si basa la mappa aggiornata sono quelli raccolti nella settimana conclusasi domenica 16 gennaio e, si legge ancora nella nota, hanno indicato una situazione epidemiologica caratterizzata da un alto e generalizzato tasso di notifica dei contagi che è salito rapidamente nelle ultime quattro settimane.

Questo trend è stato però accompagnato da un elevato ma stabile numero di morti. Quanto alle varianti del virus, l’Ecdc ha riscontrato il proseguimento della rapida diffusione di Omicron che ha continuato generalmente a colpire maggiormente la popolazione più giovane anche se un incremento dei contagi è stato riscontrato nella fascia di età che va dai 65 anni in su.