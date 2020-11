COVID: MARINANGELI, “METTERE IN SICUREZZA LA MARSICA”

L’AQUILA – “È fondamentale in questo momento mettere in sicurezza la Marsica che sta soffrendo più di altre zone della provincia: in particolare, l’ospedale va svuotato, ripulito e riportato ad una situazione di normalità: bisogna fare subito questo importante lavoro”.

Così il primario del reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Aquila, Franco Marinangeli, nel fare il punto della situazione sulla provincia aquilana, alle prese da settimane con una impennata della curva di contagi.

“Inoltre, è necessario fare di tutto per rafforzare il sistema e anticipare i tempi per prepararsi al peggio. Poi, se non c’è, tanto meglio. Se rimangono i posti liberi si torna, volesse Dio, alla normalità – continua il rianimatore – Dal punto di vista dei contagi, è il momento più difficile che stiamo vivendo: è fondamentale comportarsi come se ci fosse un lockdown. Lo dobbiamo fare per noi e per preservare la economia, se siamo bravi, rimane aperto quel poco che c’è. In caso contrario, sarà un dramma anche la questione economica”, conclude il professor Marinangeli.

Download in PDF©