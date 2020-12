COVID MARSICA, CONTAGI IN DISCESA: IERI 18 CASI E NESSUN DECESSO

AVEZZANO – Contagi in discesa nella Marsica; 18 quelli registrati ieri e nessun decesso segnalato.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, il giorno prima erano stati 24, di cui 8 ad Avezzano. Il totale da inizio pandemia sale a 3.300. I nuovi positivi nel comune di Avezzano sono stati 6, quattro in meno rispetto al giorno precedente. A questi vanno aggiunti 12 contagi negli altri 36 comuni marsicani. Il totale dei casi registrati in tutto il territorio marsicano nell’ultima settima è di 186 contagiati. Ad Avezzano il totale dei positivi da inizio emergenza pandemica sale a 1.250, mentre le persone in isolamento domiciliare, secondo le notizie fornite dal comune di Avezzano, sono 1.877.

Resta intanto alta l’allerta negli ospedali, dove c’è ancora carenza di posti letto e personale sanitario.

Ancora nessuna notizia certa sul trasferimento dei pazienti Covid nella clinica L’Immacolata di Celano, ma finora non ci sono date certe.

