COVID MARSICA, CRESCONO I NUOVI CASI: FOCOLAI A LUCO DEI MARSI E CAPISTRELLO

AVEZZANO – Salgono nuovamente i contagi nella Marsica, con nuovi focolai covid nei comuni di Luco dei Marso e Capistrello.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, sono in tutto 26 gli ultimi casi registrati, uno dei quali emerso ieri ad Avezzano. Il giorno prima erano invece 25 distribuiti tra Luco (10), Capistrello (6), Trasacco (3), Carsoli (2) e Celano, Lecce dei Marsi, Pescina e Tagliacozzo, ognuno interessato da un caso covid.

A Luco dei Marsi, in particolare, il virus ha colpito quattro diversi nuclei familiari, tra cui un ragazzino che frequenta la scuola media. Per consentire la sanificazione dell’edificio scolastico, il sindaco, Marivera De Rosa, ha disposto in via precauzionale la chiusura ieri e oggi.

A Capistrello i positivi sono invece saliti a 10, tra cui il primo cittadino, Francesco Ciciotti, ricoverato in ospedale insieme alla moglie, mentre sono in quarantena due classi, una della scuola dell’infanzia e una della primaria.

Continuano a crescere anche i casi a Celano dove i positivi hanno raggiunto quota 32.