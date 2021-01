COVID MARSICA, NUOVI POSTI LETTO ALL’OSPEDALE DI AVEZZANO: DOMANI AL VIA VACCINI

AVEZZANO – Sono 15 i nuovi casi covid registrati nella Marsica nelle ultime 24 ore, con i ricoverati in aumento e l’ospedale di Avezzano che sta allestendo 31 posti letto in vista dell’arrivo della terza ondata. Ci si prepara inoltre per la campagna vaccinale che prenderà il via a partire da domani.

Come si legge sul quotidiano, Il Centro per quanto riguarda i ricoveri, sono 25 i marsicani attualmente in ospedale: 22 nei reparti di Medicina Covid e tre in terapia intensiva. Sono 20, invece, i posti letto Covid occupati a Malattie infettive. Con l’aumento previsto in questi giorni, si spera possano bastare, ma in caso contrario sono inoltre allestiti all’ospedale di Tagliacozzo altri posti letto di Medicina Covid, per evitare che l’ospedale di Avezzano torni alla situazione di qualche settimana fa.

Il primo comune a partire domani con iniziative vaccinali a sostegno di anziani e disabili sarà quello di Celano. Il Punto Covid comunale darà un supporto e tutte le informazioni utili alla procedura di prenotazione a chi non ha modo di farlo in maniera autonoma. Il numero da contattare è il 3476348465. L’ufficio preposto sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità e Cultura Antonella De Santis, che ha sottolineato che «la competenza sui vaccini resta della Regione». Potranno prenotarsi ultraottantenni, persone diversamente abili e con fragilità da domani attraverso il link: https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os

