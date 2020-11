COVID MARSICA, PRIMO DI NICOLA (M5S): “INTERVENTO IMMEDIATO DI MINISTERO DELLA SANITA’ E REGIONE”

AVEZZANO – “Per quello che risulta la situazione dei contagi da Covid-19 nella Marsica appare fuori controllo”.

Così, in una nota, il senatore del M5S Primo Di Nicola.

“Chiedo pertanto un intervento immediato del Ministero della Sanità, del presidente di Regione Abruzzo e dell’assessorato alla sanità, per verificare qual è la situazione dei contagi Covid-19 in Marsica e nell’ospedale di Avezzano, che dovrebbe fronteggiare l’emergenza ma che, dalle notizie che si hanno, sembra essere diventato esso stesso parte del problema, in particolar modo per la situazione dei contagi nel pronto soccorso e nei reparti”.

