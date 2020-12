PESCARA- “Con i dati diffusi oggi si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati negli ospedali. Il tasso di occupazione nella terapia intensiva è del 25,9%, quello dell’area medica del 39,1% mentre l’Rt è stabilmente intorno allo 0,8. Su tutti i principali indicatori l’Abruzzo registra il rientro dalle zone di allarme”. Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Con l’aggiornamento odierno, infatti, continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 655 di ieri ai 633 attuali. I nuovi casi sono 246. Nonostante tutti gli indicatori siano in miglioramento, ancora alto il dato sui decessi: 18 quelli recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.102. I dati illustrati da Marsilio anticipano la certificazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), che è ferma alle percentuali di ieri. Marsilio si sofferma in particolare sul tasso di occupazione dei posti letto, perché con l’aggiornamento odierno l’Abruzzo torna al di sotto delle soglie di allarme, pari al 30% per le terapie intensive e al 40% per l’area non critica. Già ieri il presidente della Regione Abruzzo aveva detto che avendo “anticipato la cura, abbiamo anticipato anche il ritorno alla normalità e siamo già praticamente in zona gialla, siamo in pieno scenario uno”, auspicando che il Governo non voglia “insistere con una classificazione interamente basata sull’interpretazione di una norma”.

I 246 nuovi casi sono emersi dall’analisi di 4.566 tamponi: è risultato positivo il 5,39% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 102 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 25: nove in provincia dell’Aquila, tre in provincia di Pescara, cinque in provincia di Chieti e otto in provincia di Teramo. I 18 decessi recenti – uno dei quali avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl competente – riguardano persone di età compresa tra 42 e 96 anni: quattro in provincia dell’Aquila, sei in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti, sei in provincia di Teramo e uno residente fuori regione.

Gli attualmente positivi sono 561 in meno e scendono a quota13.425: 584 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 49 (-7), al netto di decessi, dimissioni e un nuovo ricovero) in terapia intensiva. Tutti gli altri positivi, 12.792 (-539) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 787, per un totale di 18.347 persone. A livello territoriale, l’incremento più consistente si registra nel Pescarese, con 79 contagi recenti, seguito dal Teramano (57), dall’Aquilano (56) e dal Chietino (47).

IL BOLLETTINO

Sono 246 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra i 2 e i 102 anni, emersi dall’analisi di 4.566 tamponi. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale così a 32.874.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 1.102, di età compresa tra 42 e 96 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti, 6 in provincia di Teramo e uno residente fuori regione. Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Sale ancora notevolmente il numero di dimessi e guariti, 787 in più nelle ultime ore, per un totale di 18.347.

Del totale dei casi positivi, 10.488 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+56 rispetto a ieri), 6.398 in provincia di Chieti (+47), 6.708 in provincia di Pescara (+79), 8.850 in provincia di Teramo (+57), 267 fuori regione (invariato) e 163 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13.425 (-561 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 476.211 test (+4.566 rispetto a ieri).

584 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 49 (-7 rispetto a ieri con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.792 (-539 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

SCREENING COVID, PRIMO GIORNO A TERAMO: 3 POSITIVI SU 1.673 TAMPONI

Primo giorno di tamponi nella città di Teramo con 3 positivi rilevati su 1.673 tamponi effettuati.

In tutto il Teramano dall’inizio dello screening sono stati effettuati 13.708 tamponi 40 dei quali hanno dato esito positivo, riportiamo nel dettaglio tutti i risultati: nel comune di Alba Adriatica 444 tamponi nessuno positivo, ad Arsita 254 tamponi di cui 2 positivi, a Basciano 371 tamponi 1 positivo, a Bisenti 408 tamponi 2 positivi, a Campli 387 tamponi 8 positivi, a Castellalto 699 tamponi 4 positivi, a Castiglione M.R. 389 tamponi nessuno positivo, a Castilenti 319 tamponi nessuno positivo, a Cermignano 425 tamponi 4 positivi, a Civitella del Tronto 930 tamponi 3 positivi, a Colonnella 105 tamponi nessuno positivo, a Controguerra 60 tamponi nessuno positivo, a Corropoli 151 tamponi 1 positivo, a Martinsicuro 340 tamponi nessuno positivo, a Montefino 324 tamponi nessuno positivo, a Morro d’Oro 653 tamponi 1 positivo, a Mosciano Sant’Angelo 307 tamponi 1 positivo, a Pietracamela 63 tamponi nessuno positivo, a Pineto 422 tamponi nessuno positivo, a Roseto 662 tamponi 1 positivo, a Sant’Egidio alla Vibrata 440 tamponi effettuati 1 positivo, a Teramo 1673 tamponi 3 positivi, a Torricella sicura 750 tamponi 1 positivo, a Tortoreto 1719 tamponi 5 positivi, nei comuni della valle siciliana che comprendono: Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia, sono stati effettuati 1.121 tamponi di cui 1 solo positivo, a Fano Adriano e a Crognaleto 292 tamponi 1 positivo.

Nella giornata di domani i tamponi saranno effettuati nei comuni di Alba Adriatica, Atri, Bellante, Cellino Attanasio, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant’Omero e Teramo.

